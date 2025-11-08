Was geschah am 9. November?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. November 2025

Namenstag

Roland, Theodor, Erpho

Historische Daten

2015 – DFB-Präsident Wolfgang Niersbach tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Er war im Skandal um dubiose Geldflüsse vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland unter Druck geraten.

2005 – Schwergewichtsbox-Weltmeister Vitali Klitschko beendet wegen einer Knieverletzung seine Karriere.

1990 – Bundeskanzler Helmut Kohl und der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow unterzeichnen in Bonn einen auf 20 Jahre angelegten Vertrag über «Gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit».

1985 – Garri Kasparow besiegt in Moskau im Spiel um die Schach-Weltmeisterschaft Titelverteidiger Anatoli Karpow und wird mit 22 Jahren der bis dahin jüngste Weltmeister der Schachgeschichte.

1965 – Ein schwerer Stromausfall im Nordosten der USA und in Kanada trifft bis zu 30 Millionen Menschen. Ursache ist ein defektes Relais. In New York bricht der Verkehr zusammen, eine knappe Million Menschen bleiben in U-Bahn-Schächten und in Fahrstühlen stecken. Erst nach knapp einem Tag normalisiert sich die Stromversorgung wieder.

Geburtstage

1965 – Bryn Terfel (60), britischer Konzert- und Opernsänger (Album «Homeward Bound»)

1965 – Karoline Eichhorn (60), deutsche Schauspielerin (Filme «Der Sandmann», «Nichts als die Wahrheit», Serie «Dark»)

1960 – Andreas Brehme, deutscher Fußballer, Weltmeister 1990, gest. 2024

1939 – Björn Engholm (86), deutscher Politiker, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein 1988-1993, SPD-Vorsitzender 1991-1993

Todestage

1970 – Charles de Gaulle, französischer Politiker und General, Staatspräsident 1958-1969, während des Zweiten Weltkrieges vom englischen Exil aus Oberhaupt des französischen Widerstandes, geb. 1890