Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. Mai 2026

Namenstag

Adalgar, Beatus, Theresia, Volkmar

Historische Daten

2006 – Das Frankfurter Landgericht verurteilt den «Kannibalen von Rotenburg» wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Er hatte 2001 einen Berliner getötet und teilweise gegessen. Der Bundesgerichtshof bestätigt das Urteil 2007. Ein früheres Urteil wegen Totschlags hatte der BGH 2005 aufgehoben.

2001 – Bei einer der schlimmsten Tragödien in einem Fußballstadion werden in der ghanaischen Hauptstadt Accra bei einer Massenpanik mindestens 126 Menschen getötet.

1976 – Die RAF-Terroristin Ulrike Meinhof wird im Hochsicherheitsgefängnis Stuttgart-Stammheim tot aufgefunden. Nach übereinstimmenden Untersuchungen mehrerer Mediziner erhängte sich die damals 41-jährige Meinhof am Gitterfenster ihrer Zelle.

1966 – In Rheinsberg wird das erste Atomkraftwerk der DDR in Betrieb genommen.

1876 – Nikolaus Otto erfindet den Viertaktmotor. Ein Arbeitsdiagramm des Versuchsmotors gilt als Geburtsurkunde des Ottomotors.

Geburtstage

1976 – Nazan Eckes (50), deutsche TV-Moderatorin («Let's Dance»)

1961 – Juergen Boos (65), deutscher Verlags- und Medienmanager, seit 2005 Direktor und Geschäftsführer der Frankfurter Buchmesse

1946 – Drafi Deutscher, deutscher Schlagersänger («Marmor, Stein und Eisen bricht»), gest. 2006

1941 – Matthias Langhoff (85), deutscher Theaterregisseur und Theaterleiter (Berliner Ensemble, Volksbühne, Théâtre Vidy-Lausanne)

Todestage

2025 – Margot Friedländer, deutsche Überlebende des Holocaust, Zeitzeugin und Autorin, geb. 1921