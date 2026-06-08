Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. Juni 2026

Namenstag

Gratia, Ephräm

Historische Daten

2025 – Nach tagelanger Fahrt auf einem Segelschiff mit Hilfsgütern für die Menschen in Gaza werden die schwedische Aktivistin Greta Thunberg und ihre Mitstreiter kurz vor ihrem Ziel von der israelischen Armee gestoppt.

2021 – Als erstes Land führt das mittelamerikanische El Salvador die Kryptowährung Bitcoin als zusätzlich gültiges Zahlungsmittel ein. Ein entsprechendes Gesetz gilt ab 7. September. Bitcoin wird nicht von einer Zentralbank kontrolliert, sondern durch ein Computerverfahren geschaffen.

2006 – Bundespräsident Horst Köhler eröffnet in München die 18. Fußball-Weltmeisterschaft. Die deutsche Nationalmannschaft startet mit einem 4:2-Sieg gegen Costa Rica erfolgreich in das WM-«Sommermärchen».

1991 – Der Vulkan Pinatubo auf den Philippinen bricht nach 600-jähriger Ruhe aus. Mehr als 700 Menschen kommen bei mehreren Ausbrüchen ums Leben, eine Million Menschen müssen fliehen und Milliardenwerte werden zerstört.

1946 – Der 18-jährige Bhumibol Adulyadej wird nach dem Tod seines Bruders Ananda König von Thailand. Gut 70 Jahre sitzt er auf dem Thron und ist bei seinem Tod 2016 der am längsten amtierende Monarch der Welt gewesen.

Geburtstage

1981 – Natalie Portman (45), israelisch-amerikanische Schauspielerin, Oscar als beste Hauptdarstellerin in «Black Swan» 2011

1966 – Maria Ketikidou (60), deutsche Schauspielerin (TV-Serie «Großstadtrevier»)

1961 – Michael J. Fox (65), kanadischer Schauspieler («Zurück in die Zukunft», «Doc Hollywood», «Das Geheimnis meines Erfolges»)

1941 – Wolfgang Benz (85), deutscher Historiker («Geschichte des Dritten Reiches», «Der Holocaust», Mitherausgeber der «Enzyklopädie des Nationalsozialismus»), langjähriger Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung in Berlin

Todestage

2006 – Drafi Deutscher, deutscher Schlagersänger («Marmor, Stein und Eisen bricht»), geb. 1946