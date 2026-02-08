Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. Februar 2026

Namenstag

Apollonia, Miguel

Historische Daten

2016 – In Bad Aibling (Bayern) sterben zwölf Menschen, als zwei Nahverkehrszüge auf eingleisiger Strecke ineinanderkrachen. Es gibt Dutzende Verletzte. Ein Fahrdienstleiter muss in Haft.

1991 – In einer Volksbefragung sprechen sich mehr als 90 Prozent der Litauer für die Unabhängigkeit der sowjetischen Baltenrepublik aus.

1961 – Die englische Band The Beatles tritt vor rund 30 Gästen zur Mittagszeit erstmals im Liverpooler Cavern Club auf.

1956 – In der Wiener Staatsoper wird der erste Opernball seit dem Zweiten Weltkrieg eröffnet.

1896 – Gilbert Fuchs aus München gewinnt in St. Petersburg (Russland) die erste Weltmeisterschaft im Eiskunstlauf.

Geburtstage

1991 – Almuth Schult (35), deutsche Fußballspielerin, als Nationaltorhüterin Olympiasiegerin 2016, Europameisterin 2013

1966 – Christoph Maria Herbst (60), deutscher Schauspieler und Komiker («Stromberg»)

1932 – Gerhard Richter (94), deutscher Maler und Grafiker, gilt als einer der weltweit einflussreichsten Künstler, dessen Werke regelmäßig Spitzenpreise erzielen

1931 – Thomas Bernhard, österreichischer Schriftsteller und Dramatiker (Roman «Frost», Theaterstücke «Heldenplatz», «Der Präsident»), gest. 1989

Todestage

1981 – Bill Haley, amerikanischer Rock'n'Roll-Musiker («Rock Around the Clock»), geb. 1925