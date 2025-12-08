Was geschah am 9. Dezember?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. Dezember 2025

Namenstag

Eucharius, Petrus

Historische Daten

2015 – Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird vom New Yorker «Time»-Magazin als «Person des Jahres» 2015 ausgezeichnet.

1995 – Der deutsche Profiboxer Axel Schulz verliert in Stuttgart den WM-Kampf im Schwergewicht umstritten nach Punkten gegen den Südafrikaner Frans Botha. Das Urteil löst Tumulte in der ausverkauften Hanns-Martin-Schleyer-Halle aus.

1990 – Lech Walesa gewinnt die polnische Präsidentenwahl. Am 22. Dezember wird der erste demokratisch gewählte Präsident Polens seit dem Ende der kommunistischen Herrschaft vereidigt.

1985 – Im Prozess gegen Mitglieder ehemaliger argentinischer Militärjuntas wird der ehemalige Staatspräsident Jorge Rafael Videla zu lebenslanger Haft verurteilt.

1960 – Die britische Fernsehserie «Coronation Street», nach deren Vorbild später die deutsche «Lindenstraße» entsteht, wird zum ersten Mal ausgestrahlt. Die Sendung gilt heute als am längsten laufende TV-Soap der Welt.

Geburtstage

1950 – Joan Armatrading (75), britische Sängerin («Love And Affection», «Drop The Pilot»)

1950 – Wolfgang Fierek (75), deutscher Schauspieler («Ein Bayer auf Rügen»)

1945 – Andrew Birkin (80), britischer Regisseur («Salz auf unserer Haut») und Drehbuchautor («Der Name der Rose»)

1945 – Holger Geschwindner (80), deutscher Basketballspieler, langjähriger Mentor und Privatcoach von Basketball-Star Dirk Nowitzki

Todestage

2020 – Paolo Rossi, italienischer Fußballer, Weltmeister 1982, Ballon d'Or für den besten Fußballer Europas 1982, geb. 1956