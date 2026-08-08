Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. August 2026

Namenstag

Edith

Historische Daten

2024 – Der Modekonzern Esprit kündigt die Schließung seiner 56 Filialen in Deutschland an. Bis zum Jahresende verlieren etwa 1.300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihren Job. Die Esprit-Markenrechte für Europa erwirbt der Schuhhändler Deichmann.

2021 – Die Amerikanerin Virginia Roberts Giuffre reicht in New York Klage gegen den britischen Prinzen Andrew ein. Er habe sie als 17-Jährige mehrfach in New York und der Karibik missbraucht. Der zweitälteste Sohn von Königin Elizabeth II. bestreitet die Vorwürfe. Im Februar 2022 wird eine außergerichtliche Einigung erzielt.

2001 – Im sächsischen Meißen nimmt mit Sankt Afra das erste staatliche Hochbegabten-Gymnasium Deutschlands seinen Betrieb auf.

1951 – Sechs Lehrer gründen in München den privaten Verein «Goethe-Institut». Sie planen zunächst nur Deutschkurse für ausländische Kollegen. Das Goethe-Institut ist heute das weltweit agierende Kulturinstitut der Bundesrepublik Deutschland.

1896 – Der Flugpionier Otto Lilienthal stürzt bei einem Experiment im Havelland ab und stirbt am nächsten Tag an seinen Verletzungen. Eine Windböe hatte seinen Gleiter erfasst.

Geburtstage

1976 – Audrey Tautou (50), französische Schauspielerin («Coco Chanel – Der Beginn einer Leidenschaft», «Die fabelhafte Welt der Amelie»)

1971 – Cornelia Poletto (55), deutsche Köchin, erster Michelinstern 2002, zahlreiche TV-Sendungen und Kochbücher

1951 – Michaele Schreyer (75), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), EU-Kommissarin für den Haushalt 1999-2004

1941 – Peter Hartz (85), deutscher Industriemanager, Volkswagen-Personalvorstand 1993-2005, Architekt der nach ihm benannten Arbeitsmarktreform (Agenda 2010)

Todestage

2006 – Jenny Gröllmann, deutsche Schauspielerin (TV-Serien «Liebling Kreuzberg», «Tatort», «Polizeiruf 110»), geb. 1947