Was geschah am 9. April?

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. April 2025

Namenstag

Kasilda, Waltraud

Historische Daten

2005 – Der britische Thronfolger Prinz Charles und seine langjährige Lebensgefährtin Camilla Parker Bowles werden auf dem Standesamt von Windsor getraut. In einem Gottesdienst in der Schlosskapelle empfängt das Paar anschließend den Segen der anglikanischen Kirche.

1945 – Kurz vor Kriegsende werden die in Konzentrationslagern gefangenen Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer, Wilhelm Canaris, Hans von Dohnanyi und Georg Elser von den Nazis ermordet. Bonhoeffer und Canaris werden in Flossenbürg hingerichtet, Dohnanyi in Sachsenhausen. Elser wird in Dachau erschossen.

1940 – Ohne Kriegserklärung marschieren deutsche Truppen in die neutralen Länder Dänemark und Norwegen ein.

1935 – Im Berliner Reichspostmuseum wird die erste Fernsehstube eröffnet. Fernsehen kann man auf zwei Geräten, deren Bildschirmgröße nur 18 mal 22 Zentimeter beträgt.

1865 – Der amerikanische Bürgerkrieg endet nach der Niederlage bei Richmond mit der Kapitulation des Südstaaten-Generals Robert E. Lee in Appomattox (Virginia). Einzelne konföderierte Truppen kämpfen dennoch weiter.

Geburtstage

2000 – Kaori Sakamoto (25), japanische Eiskunstläuferin, Weltmeisterin 2022, 2023, 2024

1985 – Tim Bendzko (40), deutscher Sänger («Hoch», «Wenn Worte meine Sprache wären»)

1980 – Clueso (45), deutscher Rapper, Songwriter und Produzent («Gewinner», «Flugmodus»)

1925 – Heinz Nixdorf, deutscher Computer-Industrieller, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Nixdorf Computer AG, gest. 1986

Todestage

2021 – Prinz Philip, britischer Prinzgemahl, Ehemann der britischen Königin Elizabeth II., geb. 1921