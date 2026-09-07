Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. September 2026

Namenstag

Adrian, Korbinian, Maria, Petrus

Historische Daten

1991 – In einem Referendum sprechen sich mehr als 95 Prozent der Mazedonier für die Unabhängigkeit der jugoslawischen Teilrepublik aus.

1966 – Die Science-Fiction-Serie «Star Trek» («Raumschiff Enterprise») startet beim amerikanischen Fernsehsender NBC.

1951 – Die USA und 47 weitere Staaten unterzeichnen in San Francisco (Bundesstaat Kalifornien) einen Friedensvertrag mit dem ehemaligen Kriegsgegner Japan. Das Land wird aus US-Militärherrschaft in die Souveränität entlassen.

1941 – Im Zweiten Weltkrieg wird Leningrad (heute St. Petersburg) von der deutschen Armee eingekesselt und von allen Landwegen abgeschnitten. Damit beginnt die mehrjährige Blockade der Stadt.

1926 – In Genf wird Deutschland in den Völkerbund aufgenommen.

Geburtstage

1986 – João Moutinho (40), portugiesischer Fußballspieler (Sporting Lissabon 2004-2010)

1956 – Helmut Böttiger (70), deutscher Schriftsteller und Literaturkritiker (Buch «Die Gruppe 47. Als die deutsche Literatur Geschichte schrieb»)

1951 – Gundi Ellert (75), deutsche Schauspielerin («Maria, ihm schmeckt's nicht!»)

1941 – Bernie Sanders (85), amerikanischer Politiker, Senator für Vermont im US-Kongress seit 2007

Todestage

2022 – Königin Elizabeth II., britische Königin 1952-2022, geb. 1926