Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. Oktober 2026

Namenstag

Demetrius, Giovanni

Historische Daten

2001 – Auf dem Mailänder Flughafen Linate prallen bei dichtem Nebel eine skandinavische SAS-Maschine und eine deutsche Cessna 525 Citation II zusammen. 118 Menschen sterben.

1991 – Slowenien und Kroatien spalten sich nach Ablauf eines von der Europäischen Gemeinschaft (EG) gestellten dreimonatigen Moratoriums von Jugoslawien ab.

1981 – In Leipzig wird das neue Konzerthaus des traditionsreichen Gewandhaus-Orchesters eröffnet. Das alte Gewandhaus war im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. 130 Millionen DDR-Mark flossen in den markanten Neubau, hinzu kam eine Million Deutsche Mark aus dem Westen.

1926 – Der norwegische Ingenieur Erik Rotheim meldet die erste Sprühdose zum Patent an.

1871 – Die Continental Gummi Werke werden als Continental Caoutchouc- und Gutta-Percha Compagnie in Hannover gegründet.

Geburtstage

1976 – Kida Khodr Ramadan (50), deutscher Schauspieler («4 Blocks», «Kebab Connection», «Knallhart»)

1958 – Ursula von der Leyen (68), deutsche Politikerin (CDU), Präsidentin der Europäischen Kommission seit 2019

1951 – Frank-Jürgen Weise (75), deutscher Manager, Vorsitzender der Bundesagentur für Arbeit 2004-2017

1941 – Edzard Schmidt-Jortzig (85), deutscher Politiker (FDP), Bundesjustizminister 1996-1998

Todestage

1826 – Friedrich Krupp, deutscher Unternehmer, Gründer der Gussstahlfabrik Friedrich Krupp, geb. 1787