Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. Oktober 2025

Namenstag

Demetrius, Giovanni

Historische Daten

2015 – Jürgen Klopp wird neuer Trainer des FC Liverpool. Der 48-Jährige unterschreibt einen Vertrag bei dem englischen Fußballclub. Klopp verlässt den Verein zum Ende der Saison 2023/24.

2010 – Der Friedensnobelpreis 2010 geht an den inhaftierten chinesischen Bürgerrechtler Liu Xiaobo. Die Regierung in Peking reagiert mit wütender Kritik an der Ehrung und nennt Liu einen Kriminellen.

2005 – Ein Erdbeben mit der Stärke 7,6 tötet in Pakistan mehr als 86.000, im indischen Teil Kaschmirs etwa 1350 Menschen. Zehntausende werden verletzt, etwa 3,3 Millionen obdachlos.

2000 – Michael Schumacher gewinnt den Großen Preis von Japan in Suzuka und wird zum ersten Mal Formel-1-Weltmeister mit Ferrari. 1994 und 1995 war ihm dies bereits mit Benetton gelungen.

1965 – Das Internationale Olympische Komitee (IOC) erkennt das NOK der DDR endgültig an und beschließt die Zulassung von zwei deutschen Mannschaften für die Olympischen Spiele 1968. 1956 bis 1964 waren die beiden deutschen Staaten noch mit einer gemeinsamen Olympia-Mannschaft gestartet.

Geburtstage

1985 – Bruno Mars (40), amerikanischer R&B-Sänger, Songwriter und Musikproduzent («Doo-Wops & Hooligans»)

1970 – Matt Damon (55), amerikanischer Schauspieler («Der talentierte Mr. Ripley», «Invictus – Unbezwungen»), Drehbuch-Oscar 1997 für «Good Will Hunting»

1960 – Ralf Minge (65), deutscher Fußballer und Fußballtrainer, 36 Einsätze für die DDR-Nationalmannschaft

1935 – Hans Joachim Schädlich (90), deutscher Schriftsteller («Versuchte Nähe», «Tallhover»), reiste 1977 aus der DDR in die Bundesrepublik aus

Todestage

1945 – Felix Salten, österreichischer Schriftsteller («Bambi, ein Leben im Walde»), geb. 1869