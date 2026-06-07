Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. Juni 2026

Namenstag

Engelbert, Helga

Historische Daten

2021 – Fast 26 Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica bestätigt das UN-Kriegsverbrechertribunal die lebenslange Haftstrafe für den serbischen Ex-General Ratko Mladic – und damit das Urteil der ersten Instanz von 2017.

2001 – Altkanzler Helmut Kohl erfüllt in der CDU-Spendenaffäre seine Verpflichtungen zur Einstellung des Ermittlungsverfahrens. Das Bonner Landgericht und die Mukoviszidose-Stiftung bestätigen Zahlungseingänge von jeweils 150.000 Mark.

1986 – Kurt Waldheim wird zum österreichischen Bundespräsidenten gewählt. Zuvor war eine heftige Debatte über seine Rolle als Wehrmachtsoffizier während des Zweiten Weltkriegs ausgebrochen.

1971 – Willi Birkelbach (SPD) wird vom hessischen Landtag zum ersten Datenschutzbeauftragen in der Bundesrepublik gewählt. Er gilt auch als weltweit erster Datenschutzbeauftragter.

1886 – Der Schweizer Julius Maggi erfindet die flüssige Suppenwürze, die seither seinen Namen trägt.

Geburtstage

1976 – Lindsay Davenport (50), amerikanische Tennisspielerin, frühere Weltranglisten-Erste

1966 – Julianna Margulies (60), amerikanische Schauspielerin (TV-Serien «Emergency Room», «The Good Wife»)

1961 – Janina Hartwig (65), deutsche Schauspielerin (TV-Serie «Um Himmels Willen»)

1951 – Bonnie Tyler (75), britische Popsängerin («It's a Heartache», «Total Eclipse of the Heart»)

Todestage

1991 – Heidi Brühl, deutsche Schauspielerin («Die Mädels vom Immenhof») und Sängerin, geb. 1942