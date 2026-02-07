Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. Februar 2026

Namenstag

Hieronymus

Historische Daten

2025 – Die US-Entwicklungshilfebehörde USAID stellt weltweit einen Großteil ihrer Mitarbeiter frei. US-Präsident Donald Trump hatte erklärt, USAID werde von radikalen «Wahnsinnigen» geführt, die das Geld von Steuerzahlern verschwendeten. 2024 wurden noch rund 50 Milliarden US-Dollar in Entwicklungshilfeprojekte gesteckt.

2016 – Wegen Sturmwarnungen fallen im Rheinland und Westfalen zahlreiche Rosenmontagszüge aus. Neben Mainz und Düsseldorf sagen auch Essen, Dortmund, Mühlheim oder Münster die Umzüge ab. In Köln findet der Zug mit Einschränkungen statt.

2011 – Russland schafft auf Anordnung von Kremlchef Dmitri Medwedew im Herbst 2011 die Winterzeit ab. Die Zeitumstellung belaste den Organismus und rufe Stress hervor, sagt Medwedew nach Angaben der Agentur Interfax.

1971 – Die US-Technologiebörse Nasdaq nimmt den Betrieb auf. Die am New Yorker Times Square beheimatete elektronische Börse hat kein Börsenpakett.

1861 – Die ersten sieben Sezessionsstaaten gründen in Montgomery (Alabama) die «Konföderierten Staaten von Amerika» und wählen einen Tag später Jefferson Davis zu ihrem Präsidenten.

Geburtstage

1966 – Bruno Labbadia (60), deutscher Fußballtrainer (VfB Stuttgart 2010-2013)

1961 – Ellen Arnhold (65), deutsche Nachrichtensprecherin («Tagesschau»)

1941 – Nick Nolte (85), amerikanischer Schauspieler («Herr der Gezeiten», «Die Tiefe», «Der Gejagte»)

1926 – Sonja Ziemann, deutsche Schauspielerin («Schwarzwaldmädel», «Grün ist die Heide», «Frühstück mit dem Tod»), gest. 2020

Todestage

1951 – Fritz Thyssen, Großindustrieller, förderte die Machtergreifung Hitlers, später Gegner des Nazi-Regimes, Gefängnis- und KZ-Haft 1940-1945, geb. 1873