Was geschah am 8. Dezember?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. Dezember 2025

Namenstag

Edith, Elfrieda, Sabina

Historische Daten

2024 – Syriens Machthaber Baschar al-Assad flieht nach Russland. Die Islamisten-Allianz Haiat Tahrir al-Scham (HTS) kontrolliert nach der Einnahme wichtiger Städte nun auch die Hauptstadt Damaskus. Die Rebellen kündigen an, die Macht friedlich übernehmen zu wollen.

2020 – Großbritannien impft als erstes europäisches Land gegen das Coronavirus. Das Vakzin des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer war am 2. Dezember auf der Insel zugelassen worden.

1985 – Die erste Folge der Serie «Lindenstraße» läuft im deutschen Fernsehen.

1980 – Der britische Popmusiker John Lennon, früherer Gitarrist, Sänger und Komponist der Beatles, wird in New York von einem psychisch kranken Attentäter erschossen.

1950 – Der Märchenklassiker «Das kalte Herz» von Regisseur Paul Verhoeven wird erstmals in Ostberliner Kinos gezeigt. Die Verfilmung des gleichnamigen Schwarzwald-Märchens ist der erste in Farbe gedrehte Spielfilm der DDR.

Geburtstage

1955 – Martin Semmelrogge (70), deutscher Schauspieler («Das Boot»)

1935 – Hans Jürgen Syberberg (90), deutscher Regisseur («Hitler – ein Film aus Deutschland»)

1925 – Sammy Davis Jr., amerikanischer Entertainer und Schauspieler (Songs «Candyman», «Mister Bojangles», Filmrollen in «Porgy and Bess», «Sweet Charity»), gest. 1990

1815 – Adolph von Menzel, deutscher Maler («Das Flötenkonzert Friedrichs des Großen in Sanssouci»), gest. 1905

Todestage

1960 – Franz J. Schöningh, deutscher Schriftsteller und Verleger, Gründungsmitglied der Süddeutschen Zeitung, geb. 1902