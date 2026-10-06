Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. Oktober 2026

Namenstag

Gerold, Justina

Historische Daten

2016 – Im US-Wahlkampf veröffentlicht die «Washington Post» ein sexistisches Video des republikanischen Kandidaten Donald Trump aus dem Jahr 2005. Auch führende Politiker seiner Partei distanzieren sich.

2006 – Die russische Journalistin und Regierungskritikerin Anna Politkowskaja wird in Moskau erschossen. In der Öffentlichkeit löst der Mord tiefe Bestürzung aus.

2001 – Knapp vier Wochen nach den Terroranschlägen in New York und Washington beginnen die USA mit ihrer militärischen Offensive gegen das Taliban-Regime in Afghanistan.

1996 – In den USA geht der stramm konservative TV-Nachrichten-Sender Fox News des Medienunternehmers Rupert Murdoch auf Sendung.

1991 – Richard von Weizsäcker reist zur ersten offiziellen Visite eines Bundespräsidenten in die Tschechoslowakei.

Geburtstage

1967 – María Corina Machado (59), venezolanische Politikerin, Friedensnobelpreis 2025

1961 – Matthias Brandt (65), deutscher Schauspieler (ARD-Serie «Polizeiruf 110») und Schriftsteller (Roman «Blackbird»), Sohn des früheren deutschen Bundeskanzlers Willy Brandt

1946 – Georg Danzer, österreichischer Popmusiker («Jö schau», «War das etwa Haschisch?», «Sex-Appeal»), gest. 2007

1931 – Desmond Tutu, südafrikanischer Geistlicher, Friedensnobelpreis 1984 für seine Verdienste im Kampf gegen die Apartheid, Erzbischof von Kapstadt und damit Oberhaupt der anglikanischen Kirche Südafrikas 1986-1996, gest. 2021

Todestage

2014 – Siegfried Lenz, deutscher Schriftsteller («Deutschstunde», «So zärtlich war Suleyken»), geb. 1926