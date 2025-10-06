Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. Oktober 2025

Namenstag

Gerold, Justina

Historische Daten

2024 – SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert tritt wegen gesundheitlicher Probleme von seinem Amt zurück. Bei der Bundestagswahl 2025 kandidiert der 35-Jährige auch nicht erneut als Abgeordneter. Nachfolger im Parteiamt wird SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch.

2005 – Eine Briefmarke mit dem Porträt der Schauspielerin Audrey Hepburn wird in Düsseldorf als bis dahin teuerste deutsche Marke der Nachkriegszeit für 135.000 Euro versteigert. Sie war offiziell nie in den Handel gekommen, aber dennoch regulär abgestempelt.

2000 – Vor der Luxemburger Abgeordnetenkammer legt der 45-jährige Großherzog Henri den Treueeid auf die Verfassung ab. Zuvor hatte sein Vater, Großherzog Jean, seine Abdankungsurkunde unterzeichnet.

1950 – Mit dem Einmarsch der chinesischen Volksbefreiungsarmee in Tibet enden vier Jahrzehnten faktischer Unabhängigkeit des buddhistischen Landes.

1825 – Großherzog Ludwig von Baden unterzeichnet die Gründungsurkunde der «Polytechnischen Schule» in Karlsruhe. Es ist die erste Technische Hochschule Deutschlands.

Geburtstage

1961 – Matthias Brandt (64), deutscher Schauspieler («Polizeiruf 110», «Contergan») und Schriftsteller («Blackbird»)

1958 – Sunnyi Melles (67), Schweizer Schauspielerin (Filme «Triangle of Sadness», «Die wilden Fünfziger», Serie «Die Zweiflers»)

1955 – Yo-Yo Ma (70), amerikanischer Cellist, Polar-Musikpreis 2012, zahlreiche Grammys

1925 – Fred Bertelmann, deutscher Schlagersänger («Der Lachende Vagabund»), gest. 2014

Todestage

1985 – Wolfgang Kieling, deutscher Schauspieler («Abwärts», «Der zerrissene Vorhang»), geb. 1924