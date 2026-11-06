Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. November 2026

Namenstag

Engelbert, Ernst, Willibrord

Historische Daten

2019 – In der britischen Zeitung «Economist» nennt der französische Präsident Emmanuel Macron die Nato «hirntot». Man könne sich nicht länger auf die USA verlassen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisiert den «Rundumschlag».

2013 – Twitter startet erfolgreich an der New Yorker Börse. Der Kurznachrichtendienst nimmt beim Börsengang bis zu 2,1 Milliarden US-Dollar ein.

1998 – Wolfgang Schäuble wird auf dem Parteitag in Bonn zum neuen CDU-Vorsitzenden gewählt. Er löst Helmut Kohl nach 25 Jahren an der Spitze der Partei ab. Angela Merkel wird neue CDU-Generalsekretärin.

1989 – In der ehemaligen Sklavenhochburg Virginia wird der bisherige Vize-Gouverneur Douglas Wilder zum ersten schwarzen Gouverneur eines US-Bundesstaates gewählt.

1801 – Der italienische Physiker Alessandro Volta führt in Paris die erste funktionierende Batterie der Welt vor («Voltasche Säule»).

Geburtstage

1996 – Lorde (30), neuseeländische Sängerin («Royals», «What Was That»)

1981 – Murathan Muslu (45), österreichsicher Schauspieler, («Achtsam morden», «Vorstadtweiber»)

1936 – Gwyneth Jones (90), britische Sopranistin, Wagner-Interpretin

1866 – Paul Lincke, deutscher Operettenkomponist («Das ist die Berliner Luft»), gest. 1946

Todestage

2016 – Leonard Cohen, kanadischer Liedermacher («Suzanne», «So Long, Marianne») und Schriftsteller (Roman «Lieblingsspiel»), geb. 1934