Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. Juni 2026

Namenstag

Dietger, Robert

Historische Daten

2011 – US-Präsident Barack Obama verleiht Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einem Staatsbankett in Washington die Freiheitsmedaille, die höchste zivile Auszeichnung der USA.

2006 – Charlotte Knobloch wird zur Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland gewählt. Sie ist die erste Frau an der Spitze der politischen Vertretung der jüdischen Gemeinschaft.

2006 – Der meistgesuchte Terrorist im Irak, der Jordanier Abu Mussab al-Sarkawi, wird bei einem US-Luftangriff in Hibhib nördlich von Bakuba getötet.

1981 – Israelische Kampfflugzeuge zerstören bei einem Überraschungsangriff den im Bau befindlichen irakischen Atomreaktor «Osirak» bei Bagdad.

1951 – Im Gefängnis von Landsberg am Lech finden unter US-Hoheit die letzten Hinrichtungen von deutschen Kriegsverbrechern in der Bundesrepublik statt.

Geburtstage

2001 – Adam Ammour (25), deutscher Bobfahrer, Bronzemedaille im Zweierbob bei den Olympischen Spielen 2026

1981 – Anna Kurnikowa (45), russische Tennisspielerin

1970 – Alexander Dobrindt (56), deutscher Politiker (CSU), Bundesinnenminister seit 2025

1941 – Herbert Herrmann (85), deutsch-schweizerischer Schauspieler (TV-Serien «Ich heirate eine Familie», «Drei sind einer zuviel»)

Todestage

1826 – Joseph von Fraunhofer, deutscher Physiker und Optiker, Namensgeber der Fraunhofer Gesellschaft, geb. 1787