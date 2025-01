Was geschah am 7. Januar?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. Januar 2025

Namenstag

Carlo, Knud, Raimund, Reinold, Sigrid, Valentin

Historische Daten

2015 – Bei einem islamistischen Terroranschlag auf das Satiremagazin «Charlie Hebdo» in Paris werden zwölf Menschen ermordet.

1995 – Mit einem feierlichen Gottesdienst wird in Hamburg nach 1150 Jahren wieder ein Erzbistum errichtet und der neue Erzbischof Ludwig Averkamp in sein Amt eingeführt.

1955 – In der New Yorker Metropolitan Opera tritt als erste Afroamerikanerin die Sängerin Marian Anderson auf. Die Altistin singt die Rolle der Wahrsagerin Ulrica in Giuseppe Verdis «Maskenball».

1785 – Der Franzose Jean-Pierre Blanchard und der Amerikaner John Jeffries überfliegen erstmals den Ärmelkanal von Dover nach Calais in einem Ballon.

1610 – Galileo Galilei entdeckt die vier großen Jupitermonde. Damit stellt er erstmals fest, dass es Himmelskörper außerhalb der Mondsphäre gibt, die sich nicht um die Erde drehen.

Geburtstage

1985 – Lewis Hamilton (40), britischer Rennfahrer, siebenfacher Weltmeister in der Formel-1

1965 – Dieter Thomas Kuhn (60), deutscher Schlagersänger (Album «Schalala»)

1940 – Helga Schubert (85), deutsche Schriftstellerin («Lauter Leben»), Ingeborg-Bachmann-Preis 2020

1930 – Gardy Granass (95), deutscher Filmschauspielerin («Schwarzwaldmelodie», «Die Christel von der Post»)

Todestage

2000 – Klaus Wennemann, deutscher Schauspieler («Der Fahnder»), geb. 1940