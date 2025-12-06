Was geschah am 7. Dezember?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. Dezember 2025

Namenstag

Ambrosius, Gerald

Historische Daten

2024 – Die bei einem Brand schwer beschädigte Pariser Kathedrale Notre-Dame wird wiedereröffnet. Die Restaurierungsarbeiten am 850 Jahre alten Wahrzeichen von Paris hatten mehr als fünfeinhalb Jahre gedauert.

2020 – Nach 70 Jahren stellt der schwedische Möbelhändler Ikea seinen gedruckten Katalog ein. Ikea-Gründer Ingvar Kamprad hatte den ersten Katalog 1951 noch selbst zusammengestellt. Zwischenzeitlich erreichte das Druckwerk im Jahr 2016 die Rekord-Weltauflage von 200 Millionen Exemplaren in 32 Sprachen.

2005 – Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gibt nach elf Jahren Bauzeit die letzten beiden Teilstücke der Ostseeautobahn A 20 frei.

1970 – Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) kniet vor dem Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus im ehemaligen Ghetto von Warschau nieder.

1835 – Die erste Fahrt der Dampflokomotive «Adler» zwischen Nürnberg und Fürth läutet das Eisenbahnzeitalter in Deutschland ein.

Geburtstage

2000 – Klara Bühl (25), deutsche Fußballspielerin (Bayern München seit 2020, Nationalspielerin seit 2019)

1980 – Clemens Fritz (45), deutscher Fußballspieler (Werder Bremen 2006-2017)

1940 – Klaus Tschira, deutscher Unternehmer und Physiker, Mitbegründer des Walldorfer Softwarekonzerns SAP, gest. 2015

1750 – Cornelia Goethe, deutsche Schriftstellerin («Correspondance Secrète»), Johann Wolgang von Goethes Schwester, gest. 1777

Todestage

1975 – Thornton Wilder, amerikanischer Schriftsteller («Unsere kleine Stadt»), geb. 1897