Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. August 2026

Namenstag

Afra, Donatus, Juliana

Historische Daten

2025 – Die von der SPD nominierte Juristin Frauke Brosius-Gersdorf zieht ihre Kandidatur für eine Richterstelle am Bundesverfassungsgericht zurück. Teile der Unionsfraktion hatten zuvor entgegen vorheriger Absprachen ihre Wahl abgelehnt. Als Grund wurden etwa Äußerungen zum Schwangerschaftsabbruch angeführt.

2016 – Gut zwei Jahre nach einem Militärputsch stimmen die Thailänder in einer Volksabstimmung der neuen Verfassung zu.

1996 – Auf einem Campingplatz bei Biescas in den spanischen Pyrenäen werden 87 Menschen durch eine Geröll- und Schlammlawine getötet.

1886 – In Altenburg (Thüringen) beginnt der erste Deutsche Skatkongress (bis 9. August). Mit der «Allgemeinen Deutschen Skatordnung» wird vielen regionalen Spielarten ein Riegel vorgeschoben.

1796 – Württemberg muss im Pariser Frieden seine französische Exklave Mömpelgard (Montbeliard) an Napoleon abtreten. 400 Jahre lang war die Grafschaft im Burgund von Württembergern regiert worden.

Geburtstage

1966 – Robert Seethaler (60), österreichischer Schriftsteller («Der Trafikant»)

1966 – Stefan Heße (60), deutscher katholischer Geistlicher, seit 2015 Erzbischof von Hamburg

1961 – Gesine Lötzsch (65), deutsche Politikerin, Bundesvorsitzende der Partei Die Linke 2010-2012

1876 – Mata Hari, niederländische Tänzerin, im Ersten Weltkrieg von den französischen Behörden der Spionage für Deutschland beschuldigt, 1917 hingerichtet

Todestage

1106 – Kaiser Heinrich IV., römisch-deutscher Kaiser seit 1084, König seit 1056, sein Konflikt mit dem Papsttum zwang ihn 1077 zum «Gang nach Canossa», geb. 1050