Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. September 2026

Namenstag

Gundolf, Magnus

Historische Daten

2006 – Mit dem höchsten Länderspiel-Sieg seit 66 Jahren – 13:0 gegen San Marino – gelangt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft an die Tabellenspitze der EM-Qualifikation.

1991 – Der Staatsrat der UdSSR unter Führung von Präsident Michail Gorbatschow beschließt die Anerkennung der Unabhängigkeit der drei baltischen Republiken Estland, Lettland und Litauen.

1986 – Der bis dahin größte Museumsneubau der Bundesrepublik wird in Köln eröffnet: Das zwischen dem gotischen Dom und dem Rheinufer gelegene Museum Ludwig als gemeinsamer Neubau damals zusammen mit dem Wallraf-Richartz-Museum. Seit 2001 nutzt das Museum Ludwig den Komplex allein.

1971 – Bei der Notlandung einer Maschine der Charterfluggesellschaft Paninternational auf einer Autobahn bei Hamburg kommen 22 von 121 Insassen ums Leben.

1901 – Auf den US-Präsidenten William McKinley wird in Buffalo (US-Bundesstaat New York) ein Attentat verübt. McKinley stirbt am 14. September.

Geburtstage

1986 – Alexander Grimm (40), deutscher Kanute, Olympiasieger im Kanu-Slalom 2008 in Peking

1961 – Pål Waaktaar-Savoy (65), norwegischer Popmusiker, Gitarrist und Songschreiber der Gruppe a-ha («Take On Me»)

1961 – Willy Astor (65), deutscher Kabarettist, Musiker und Komponist

1926 – Prinz Claus, niederländischer Prinz, Ehemann von Königin Beatrix, gebürtiger Deutscher, gest. 2002

Todestage

2021 – Jean-Paul Belmondo, französischer Schauspieler («Außer Atem», «Der Löwe», «Ein irrer Typ»), geb. 1933