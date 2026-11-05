Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. November 2026

Namenstag

Christine, Leonhard, Modesta, Protasius, Rudolf

Historische Daten

2024 – Die Ampel-Regierung ist am Ende. Nach einem Richtungsstreit über den Kurs in der Wirtschafts- und Haushaltspolitik entlässt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Finanzminister Christian Lindner (FDP). Dessen Partei beendet daraufhin die Koalition mit SPD und Grünen.

2021 – Entertainer-Legende Thomas Gottschalk betritt nach zehn Jahren erstmals wieder die «Wetten, dass..?»-Bühne. Die Jubiläumsshow im ZDF ist mit 13,8 Millionen Zuschauern ein Mega-Erfolg.

1991 – Der russische Präsident Boris Jelzin verbietet per Dekret die Kommunistische Partei der Sowjetunion (KPdSU) und die Russische Kommunistische Partei (RKP).

1966 – Nach der Landtagswahl in Hessen zieht die rechtsextreme NPD erstmals in ein deutsches Landesparlament ein.

1961 – Heinz Felfe, Leiter des Referats «Gegenspionage Sowjetunion» im Bundesnachrichtendienst, wird als Agent enttarnt. Er hatte seit 1951 Moskau über alle Geheimnisse des BND informiert. Felfe wird zu 14 Jahren Zuchthaus verurteilt und 1969 bei einem Agentenaustausch in die DDR entlassen.

Geburtstage

1963 – Barbara Eligmann (63), deutsche Fernsehmoderatorin («Clever – Die Show, die Wissen schafft», «Explosiv»)

1962 – Georg Uecker (64), deutscher Schauspieler («Lindenstraße»)

1950 – Lothar Kurbjuweit (76), deutscher Fußballspieler (Carl Zeiss Jena), 63 Spiele für die Nationalmannschaft der DDR

1946 – Sally Field (80), amerikanische Schauspielerin («Norma Rae», «Ein Platz im Herzen», «Nicht ohne meine Tochter»), Oscars 1980 und 1985

Todestage

2017 – Karin Dor, deutsche Schauspielerin (James Bond-Film «Man lebt nur zweimal» (1967), Alfred Hitchcocks «Topas»), geb. 1938