Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. Juni 2026

Namenstag

Kevin, Klaudius, Norbert

Historische Daten

2021 – Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt verbessert sich die CDU von Ministerpräsident Reiner Haseloff deutlich auf 37,1 Prozent und 40 der 97 Sitze. Die AfD (20,8 Prozent) bleibt trotz Verlusten zweitstärkste Kraft, gefolgt von den Linken (11,0), SPD (8,4), FDP (6,4) und Grünen (5,9).

1986 – Ernst Nolte veröffentlicht in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» den Aufsatz «Vergangenheit, die nicht vergehen will». Der Text ist der Anstoß zum Historikerstreit über die Deutung des Holocaust.

1971 – Der Bundesliga-Skandal wird publik. Horst-Gregorio Canellas, Präsident der am Vortag abgestiegenen Offenbacher Kickers, beweist anhand von Tonbändern, dass Spiele der abgelaufenen Saison durch Bestechungen manipuliert worden sind. 52 Spieler, zwei Trainer und sechs Funktionäre werden verurteilt, Kickers Offenbach und Arminia Bielefeld wird die Lizenz entzogen.

1971 – In der Illustrierten «Stern» bekennen sich 374 Frauen dazu, dass sie abgetrieben haben. Mit der Selbstbezichtigungskampagne protestieren sie gegen den § 218, der Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe stellt.

1951 – Im Titania-Filmpalast in Berlin werden die ersten Berliner Internationalen Filmfestspiele eröffnet, die so genannte Berlinale.

Geburtstage

1976 – Bijan Djir-Sarai (50), deutscher Politiker, Generalsekretär der FDP 2022-2024

1966 – Anthony Yeboah (60), ghanaischer Fußballspieler, Hamburger SV 1997-2001

1956 – Björn Borg (70), schwedischer Tennisspieler, fünfmaliger Wimbledon-Sieger in Folge 1976-1980

1926 – Klaus Tennstedt, deutscher Dirigent, Chefdirigent des London Philharmonic Orchestra 1983-1987, gest. 1998

Todestage

1946 – Gerhart Hauptmann, deutscher Schriftsteller und Dramatiker («Die Weber», «Die Ratten»), Nobelpreis für Literatur 1912, geb. 1862