Was geschah am 6. August?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. August 2026

Namenstag

Gilbert, Hermann

Historische Daten

2001 – Der belgische Bierkonzern Interbrew (heute: Anheuser-Busch Inbev) kauft die Bremer Traditions-Brauerei Beck für 1,79 Milliarden Euro.

1966 – In Lissabon wird die seinerzeit längste Hängebrücke Europas ihrer Bestimmung übergeben. Die Brücke über den Tejo misst rund 2.278 Meter.

1945 – Die amerikanische Luftwaffe wirft über der japanischen Stadt Hiroshima die erste Atombombe ab. Allein bis Ende 1945 sterben 70.000 Menschen an den Folgen.

1806 – Kaiser Franz II. legt die römisch-deutsche Kaiserkrone nieder. Damit endet das Heilige Römische Reich Deutscher Nation.

1791 – Das Brandenburger Tor in Berlin wird eingeweiht. Die Quadriga kommt drei Jahre später hinzu.

Geburtstage

1981 – Thomas Greilinger (45), deutscher Eishockeyspieler (ERC Ingolstadt 2008-2019, «DEL-Spieler des Jahres» 2010)

1976 – Travis Kalanick (50), amerikanischer Unternehmer, Mitgründer des Fahrdienstvermittlers Uber

1946 – Peter Simonischek, österreichischer Schauspieler («Toni Erdmann»), Ensemblemitglied der Berliner Schaubühne 1979-1999, gest. 2023

1881 – Alexander Fleming, britischer Bakteriologe, Entdecker der antibakteriellen Wirkung von Penizillin 1928, Nobelpreis für Medizin 1945, gest. 1955

Todestage

2011 – Kuno Klötzer, deutscher Fußballtrainer, gewinnt mit dem Hamburger SV den DFB-Pokal 1976 und den Europapokal der Pokalsieger 1977, geb. 1922