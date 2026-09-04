Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. September 2026

Namenstag

Maria Theresia, Roswitha

Historische Daten

2025 – Das US-Verteidigungsressort heißt jetzt «Kriegsministerium». Die US-Regierung will mit dem Namen die militärische Stärke der Vereinigten Staaten unterstreichen. An der rechtlichen Verbindlichkeit der Anordnung von US-Präsident Donald Trump gibt es Zweifel.

2006 – Nach fast 15-jähriger Planung beginnt der Bau des neuen Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg. Statt wie geplant 2011 wird der BER erst 2020 eröffnet.

1986 – Im pakistanischen Karachi kapern fünf Palästinenser ein PanAm-Flugzeug mit fast 400 Insassen. Bei der Erstürmung durch pakistanisches Militär sterben 21 Menschen.

1946 – Österreich und Italien unterzeichnen in Paris einen Vertrag (Gruber-De Gasperi-Abkommen) zum Schutz der deutschsprachigen Bevölkerung in Südtirol. Erst 1992 wird eine Autonomie Südtirols international endgültig besiegelt.

1866 – Am jüdischen Neujahrsfest wird in Berlin nach fast siebenjähriger Bauzeit die Neue Synagoge in der Oranienburger Straße eröffnet.

Geburtstage

1976 – Carice van Houten (50), niederländische Schauspielerin (Film «Operation Walküre», TV-Serie «Game of Thrones»)

1951 – Michael Keaton (75), amerikanischer Schauspieler («Batman»)

1951 – Paul Breitner (75), deutscher Fußballspieler, 48 Einsätze als deutscher Nationalspieler

1946 – Freddie Mercury, britischer Rocksänger, Mitglied der Gruppe Queen («We Will Rock You»), gest. 1991

Todestage

2025 – Horst Krause, deutscher Schauspieler («Polizeiruf 110»), geb. 1941