Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. Oktober 2026

Namenstag

Attila, Meinolf

Historische Daten

2021 – Der deutsche Klimaforscher Klaus Hasselmann, der US-Meteorologe Syukuro Manabe und der Italiener Giorgio Parisi bekommen den Nobelpreis für Physik. Die Forscher haben entscheidende Modelle für Klimaberechnungen entwickelt und damit wesentlich zum Verständnis des Erdklimas beigetragen.

1994 – In der Schweiz und in Kanada werden 53 Mitglieder der Sonnentempler-Sekte tot aufgefunden. Die verkohlten Leichen weisen Einschüsse und Spuren von Injektionen auf. Es handelt sich um 38 Morde und 15 Suizide.

1989 – In der Bundesrepublik hat der «lange Donnerstag» des Einzelhandels Premiere. Geschäfte dürfen erstmals bis 20.30 Uhr öffnen.

1961 – In Hamburg fährt ein S-Bahn-Zug im Bahnhof Berliner Tor in einen Bauzug. 28 Menschen kommen ums Leben, fast 100 werden verletzt.

1936 – Als erste Etappe des Rügendamms, der eine feste Verbindung zwischen der Insel Rügen und dem Festland bildet, wird die Eisenbahnbrücke eingeweiht. Die Straßenbrücke kann ab dem Frühjahr 1937 benutzt werden.

Geburtstage

1976 – Pierre M. Krause (50), deutscher Moderator und Komiker («Die Pierre M. Krause Show»)

1951 – Bob Geldof (75), irischer Sänger und Aktivist, Mitbegründer der Rock-Gruppe The Boomtown Rats, Hauptinitiator des Projekts Band Aid und der weltweiten Benefiz-Konzerte Live Aid

1951 – Karen Allen (75), amerikanische Schauspielerin («Die Geister, die ich rief...», «Indiana Jones – Jäger des verlorenen Schatzes»)

1936 – Vaclav Havel, tschechischer Politiker, Dramatiker und Schriftsteller (Buch «Briefe an Olga. Betrachtungen aus dem Gefängnis»), Staatspräsident der Tschechoslowakei 1989-1992, Staatspräsident Tschechiens 1993-2003, gest. 2011

Todestage

2011 – Steve Jobs, amerikanischer Unternehmer und Manager, gründet 1976 zusammen mit Steve Wozniak und Ronald Wayne die Firma Apple, geb. 1955