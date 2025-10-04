Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. Oktober 2025

Namenstag

Attila, Meinolf

Historische Daten

2020 – Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) ordnet wegen der Corona-Pandemie eine allgemeine Maskenpflicht im Parlament an.

2005 – Das Welfenhaus lässt auf Schloss Marienburg bei Hannover von Sotheby's wertvolle Kunstschätze versteigern. Bei der zehntägigen Veranstaltung kommen rund 44 Millionen Euro zusammen.

2000 – Die serbische Opposition erhebt sich in einer Revolte gegen das Regime von Slobodan Milosevic und erklärt den international geächteten Präsidenten für abgesetzt.

1980 – Bei der Bundestagswahl kann sich die sozialliberale Koalition von Kanzler Helmut Schmidt (SPD) gegen den Unionskandidaten Franz Josef Strauß (CSU) behaupten. CDU/CSU werden mit 44,5 Prozent erneut stärkte Kraft, die SPD erreicht 42,9 und die FDP 10,6 Prozent.

1910 – In Portugal wird nach dem Sturz von König Manuel II. die Republik ausgerufen.

Geburtstage

1975 – Kate Winslet (50), britische Schauspielerin («Sinn und Sinnlichkeit», «Titanic», «Der Vorleser»)

1950 – Paola (75), Schweizer Schlagersängerin («Blue Bayou») und Fernsehmoderatorin («Verstehen Sie Spaß?)»

1940 – Manfred Bissinger (85), deutscher Journalist, Verleger und Autor, Mitbegründer der Wochenzeitung «Die Woche» (1993-2002)

1930 – Reinhard Selten, deutscher Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftsnobelpreis 1994, gest. 2016

Todestage

2015 – Henning Mankell, schwedischer Schriftsteller (Kriminalromane «Die fünfte Frau», «Die falsche Fährte», «Mittsommermord»), geb. 1948