Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. Juni 2026

Namenstag

Bonifatius

Historische Daten

2025 – Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird bei seinem ersten Besuch im Weißen Haus überraschend freundschaftlich empfangen. US-Präsident Donald Trump bezeichnet Merz vor der versammelten Presse als «respektierten» und «guten Mann». Viele strittige Themen bleiben aber ausgeklammert.

2021 – Islamistische Terroristen überfallen ein Dorf in der nördlichen Region Sahel des westafrikanischen Staates Burkina Faso und ermorden mindestens 140 Bewohner. Dann stecken sie Häuser in Brand.

1996 – Der Elektrokonzern AEG wird 113 Jahre nach seiner Gründung aufgelöst. Die Hauptversammlung stimmt der Auflösung und der Verschmelzung auf die Konzernmutter Daimler-Benz zu.

1981 – US-Gesundheitsbehörden berichten erstmals über die später als Aids (Acquired Immune Deficiency Syndrome) bezeichnete Immunschwäche-Krankheit.

1851 – Die Wochenzeitung «Washington National Era» beginnt mit der Veröffentlichung von «Onkel Toms Hütte». Der Roman über die Sklaverei von Harriet Beecher Stowe erscheint im März 1852 erstmals in Buchform.

Geburtstage

1966 – Sebastian Krumbiegel (60), deutscher Sänger, Mitglied der Popgruppe Die Prinzen («Alles nur geklaut», «Küssen verboten», «Du musst ein Schwein sein»)

1956 – Kerstin Specht (70), deutsche Dramatikerin («Das goldene Kind», «Mond auf dem Rücken», «Lila»)

1941 – Martha Argerich (85), argentinische Pianistin, ausgezeichnet mit dem «Praemium Imperiale» des japanischen Kaiserhauses

1926 – Johannes Fürst von Thurn und Taxis, deutscher Adeliger und Unternehmer, Chef des Hauses Thurn und Taxis ab 1982, verheiratet mit Gloria Fürstin von Thurn und Taxis, gest. 1990

Todestage

1826 – Carl Maria von Weber, deutscher Komponist («Der Freischütz», «Oberon»), geb. 1786