Was geschah am 5. Januar?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. Januar 2026

Namenstag

Emilie, Gerlach

Historische Daten

2001 – Der britische Hausarzt Harold Shipman, der bereits eine lebenslängliche Haftstrafe wegen 15-fachen Mordes verbüßt, hat nach einem in London veröffentlichten Regierungsbericht insgesamt bis zu 297 Patienten auf dem Gewissen.

2001 – Der russische Ministerpräsident Michail Kasjanow unterzeichnet eine Anordnung zur Einstellung der Arbeit der Raumstation «Mir» und ihrer Versenkung im Pazifik. Das geschieht am 23. März 2001.

1996 – Der von Israel meistgesuchte palästinensische Terrorist und Bombenspezialist der Hamas, Jehije Ajasch, wird durch eine in einem Mobiltelefon versteckte Sprengladung getötet.

1956 – Fürst Rainier III. von Monaco und die amerikanische Filmschauspielerin Grace Kelly geben ihre Verlobung bekannt.

1951 – Die Deutsche Olympische Gesellschaft (DOG) wird mit dem Ziel gegründet, für die Verbreitung des olympischen Gedankens in Sport und Gesellschaft zu werben.

Geburtstage

1967 – Markus Söder (59), deutscher Politiker, bayerischer Ministerpräsident seit 2018, CSU-Vorsitzender seit 2019

1956 – Frank-Walter Steinmeier (70), deutscher Politiker, Bundespräsident seit 2017, Außenminister 2013-2017 und 2005-2009, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion 2009-2013

1931 – Robert Duvall (95), amerikanischer Schauspieler («Apocalypse Now», «Fesseln der Macht»), Oscar als bester Hauptdarsteller in «Comeback der Liebe» 1984

1876 – Konrad Adenauer, deutscher Politiker (CDU), Bundeskanzler 1949-1963, gest. 1967

Todestage

1896 – Anton Philipp Reclam, deutscher Verlagsbuchhändler, revolutionierte 1867 mit preisgünstigen Klassikern im Taschenbuchformat die Verlagswelt («Universal-Bibliothek»), geb. 1807