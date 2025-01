Was geschah am 5. Januar?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. Januar 2025

Namenstag

Emilie, Gerlach

Historische Daten

2023 – Der emeritierte Papst Benedikt XVI. wird im Vatikan beigesetzt. Zum Trauergottesdienst kommen 50.000 Gläubige auf den Petersplatz. Aus Deutschland reisen Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an.

2020 – In Luttach in Südtirol rast ein Autofahrer in eine Gruppe deutscher Touristen und tötet sieben Menschen. Der 27-Jährige war betrunken.

1975 – Der kleine blaue Elefant hat seinen ersten Auftritt in der «Sendung mit der Maus».

1945 – Julius Leber, SPD-Politiker und Widerstandskämpfer, Mitglied des «Kreisauer Kreises» und an den Vorbereitungen zum gescheiterten Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 beteiligt, wird in Berlin-Plötzensee hingerichtet.

1875 – Die nach Plänen des Architekten Charles Garnier erbaute Neue Pariser Oper wird als damals größtes Opernhaus der Welt eröffnet.

Geburtstage

1980 – Sebastian Deisler (45), deutscher Fußballer (Bayern München, Hertha BSC), 36 Länderspiele

1975 – Bradley Cooper (50), amerikanischer Schauspieler («Maestro», «A Star is Born», jeweils Hauptrolle und Regie)

1960 – Bettina Tietjen (65), deutsche TV-Moderatorin (NDR-Magazin «DAS!», NDR-Talkshow)

Todestage

2000 – Bernhard Wicki, Schweizer Schauspieler und Regisseur (Regie: «Das Spinnennetz», «Die Brücke»), geb. 1919

1950 – John Rabe, deutscher Kaufmann, wegen seiner humanitären Verdienste um die chinesische Zivilbevölkerung im Zweiten Weltkrieg in China als Held verehrt, geb. 1882