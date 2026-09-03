Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. September 2026

Namenstag

Ida, Irmgard, Rosalia, Rosa

Historische Daten

2016 – Papst Franziskus spricht Mutter Teresa heilig. Die albanische Ordensfrau kümmerte sich im indischen Kolkata mit ihrem Orden «Missionarinnen der Nächstenliebe» um Arme und Bedürftige.

1998 – Larry Page und Sergey Brin gründen das Suchmaschinen-Unternehmen Google Inc.

1989 – In Leipzig kommt es im Anschluss an das traditionelle Friedensgebet in der Nikolaikirche zu einer Menschenansammlung vor der Kirche. Daraus entstehen die Montagsdemonstrationen. Am 25. September ziehen bereits etwa 6.000 Menschen durch die Innenstadt.

1886 – Nach jahrelangen Kämpfen kapituliert Geronimo, Anführer der Apachen, mit seinen letzten Kriegern in Arizona vor der US-Armee. Sein Volk wird in ein Reservat vertrieben und Geronimo bis zu seinem Tod gefangen gesetzt.

1781 – 44 spanische Siedler gründen Los Angeles. Die «Stadt der Engel» ist heute die zweitgrößte Stadt der USA.

Geburtstage

1986 – Aaron Hunt (40), deutscher Fußballspieler, Werder Bremen 2004-2014

1981 – Beyoncé (45), amerikanische R&B-Sängerin («Crazy In Love»), früher Mitglied der Gruppe Destiny's Child («Lose My Breath»)

1966 – Torsten Sträter (60), deutscher Kabarettist, Deutscher Comedypreis 2024 für sein Live-Programm

1926 – Helmut Ringelmann, deutscher Film- und Fernsehproduzent («Der Alte», «Derrick»), gest. 2011

Todestage

2025 – Giorgio Armani, italienischer Modeschöpfer und Unternehmer, geb. 1934