Was geschah am 4. November?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. November 2025

Namenstag

Gregor, Karl

Historische Daten

2010 – Erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg wird in Deutschland eine Rabbinerin in Berlin ordiniert. Die aus der Ukraine stammende Alina Treiger wird in Berlin geweiht.

2008 – Bei einem Busunglück nahe Hannover kommen 20 Menschen ums Leben. Ihr Reisebus geht auf der Autobahn 2 in Flammen auf, viele ältere Fahrgäste können sich nicht mehr rechtzeitig aus dem brennenden Fahrzeug retten.

1995 – Der israelische Ministerpräsident Izchak Rabin wird in Tel Aviv von einem jüdischen Extremisten ermordet.

1980 – Der Republikaner Ronald Reagan wird zum 40. Präsidenten der USA gewählt. Der frühere Hollywood-Schauspieler und Gouverneur von Kalifornien wird Nachfolger des Demokraten Jimmy Carter.

1950 – In Rom wird die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten unterzeichnet. Der Text, den jedes Europarats-Mitglied bei der Aufnahme unterzeichnen muss, garantiert die elementaren Grundrechte wie Religions-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit, Achtung der Privatsphäre und verbietet Folter, Zwangsarbeit und Todesstrafe.

Geburtstage

1985 – Marcell Jansen (40), deutscher Fußballer, Nationalspieler 2005-2014

1960 – Frl. Menke (65), deutsche Sängerin («Hohe Berge», «Tretboot in Seenot»)

1947 – Bettina Wegner (78), deutsche Liedermacherin («Sind so kleine Hände»)

1890 – Klabund, deutscher Schriftsteller («Der Kreidekreis»), gest. 1928

Todestage

2008 – Michael Crichton, amerikanischer Schriftsteller («Beute», «Jurassic Park», Drehbuch für «Emergency Room»), geb. 1942