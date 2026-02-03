Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. Februar 2026
Namenstag
Gilbert, Johanna, Veronika
Historische Daten
2025 – An einer Schule für Erwachsenenbildung im schwedischen Örebro erschießt ein 35 Jahre alter Mann zehn Menschen und sich selbst. Anzeichen für ein politisches oder ideologisches Motiv finden die Ermittler nicht.
2021 – Die elektronische Fußfessel für Strafentlassene ist zulässig, urteilt das Bundesverfassungsgericht. Die Überwachungsmaßnahme diene dem Schutz anderer Menschen.
2006 – Bei einer Massenpanik auf einem Stadiongelände in der philippinischen Hauptstadt Manila werden 74 Menschen getötet, mindestens 700 verletzt.
1976 – Ein schweres Erdbeben in Guatemala-Stadt fordert mehr als 22.000 Todesopfer.
1941 – Der Amerikaner Roy Plunkett erhält in den USA das Patent für die Erfindung des Kunststoffs Teflon.
Geburtstage
1953 – Jerome Powell (73), amerikanischer Jurist und Finanzbeamter, Präsident der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) seit 2018, seine Amtszeit endet 2026
1950 – Freya Klier (76), deutsche Schriftstellerin, DDR-Bürgerrechtlerin, Mitbegründerin der DDR-Friedensbewegung
1942 – Frank Zander (84), deutscher Schlagersänger und Entertainer («Ich trink auf dein Wohl Marie», «Ja, wenn wir alle Englein wären», «Hier kommt Kurt»)
1906 – Dietrich Bonhoeffer, evangelischer Pfarrer und Widerstandskämpfer, Vertreter der Bekennenden Kirche, 1943 verhaftet, 1945 im KZ Flossenbürg ermordet
Todestage
2023 – Jürgen Flimm, deutscher Theaterintendant und Regisseur, Intendant der Berliner Staatsoper (2010-2018) und des Hamburger Thalia Theaters (1985-2000), geb. 1941
