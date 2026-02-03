Was geschah am 4. Februar?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. Februar 2026

Namenstag

Gilbert, Johanna, Veronika

Historische Daten

2025 – An einer Schule für Erwachsenenbildung im schwedischen Örebro erschießt ein 35 Jahre alter Mann zehn Menschen und sich selbst. Anzeichen für ein politisches oder ideologisches Motiv finden die Ermittler nicht.

2021 – Die elektronische Fußfessel für Strafentlassene ist zulässig, urteilt das Bundesverfassungsgericht. Die Überwachungsmaßnahme diene dem Schutz anderer Menschen.

2006 – Bei einer Massenpanik auf einem Stadiongelände in der philippinischen Hauptstadt Manila werden 74 Menschen getötet, mindestens 700 verletzt.

1976 – Ein schweres Erdbeben in Guatemala-Stadt fordert mehr als 22.000 Todesopfer.

1941 – Der Amerikaner Roy Plunkett erhält in den USA das Patent für die Erfindung des Kunststoffs Teflon.

Geburtstage

1953 – Jerome Powell (73), amerikanischer Jurist und Finanzbeamter, Präsident der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) seit 2018, seine Amtszeit endet 2026

1950 – Freya Klier (76), deutsche Schriftstellerin, DDR-Bürgerrechtlerin, Mitbegründerin der DDR-Friedensbewegung

1942 – Frank Zander (84), deutscher Schlagersänger und Entertainer («Ich trink auf dein Wohl Marie», «Ja, wenn wir alle Englein wären», «Hier kommt Kurt»)

1906 – Dietrich Bonhoeffer, evangelischer Pfarrer und Widerstandskämpfer, Vertreter der Bekennenden Kirche, 1943 verhaftet, 1945 im KZ Flossenbürg ermordet

Todestage

2023 – Jürgen Flimm, deutscher Theaterintendant und Regisseur, Intendant der Berliner Staatsoper (2010-2018) und des Hamburger Thalia Theaters (1985-2000), geb. 1941