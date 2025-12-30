Was geschah am 31. Dezember?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 31. Dezember 2025

Namenstag

Katharina, Melanie, Silvester

Historische Daten

2023 – Dänemarks Königin Margrethe kündigt in ihrer Neujahrsansprache völlig überraschend ihre Abdankung an. Am 14. Januar – genau 52 Jahre nach ihrer Amtsübernahme – überlässt sie den Thron ihrem Sohn Frederik.

2015 – In der Silvesternacht kommt es vor dem Kölner Hauptbahnhof zu Hunderten von Übergriffen auf Frauen, darunter Diebstahl, Raub und Sexualstraftaten. Viele Beschuldigte sind Flüchtlinge oder leben illegal in Deutschland. Die Taten befeuern die Debatte über den Umgang mit straffällig gewordenen Migranten.

2005 – Der populäre Volksmusikmoderator Karl Moik verabschiedet sich nach 25 Jahren in der Neujahrsnacht mit dem «Silvesterstadl» aus Klagenfurt am Wörthersee von seinem Fernsehpublikum.

1950 – Bundespräsident Theodor Heuss schlägt in seiner Neujahrsansprache die «Hymne an Deutschland» von Rudolf Alexander Schröder nach einer Melodie von Hermann Reutter als neue deutsche Nationalhymne vor. Statt Zuspruch erntet er aber Spott. Das Stück, das von da an alle Radiosender zum Sendeschluss ausstrahlen, wird als «Theos kleine Nachtmusik» verrissen.

1945 – In Frankfurt am Main übergibt die US-Militärregierung die gesamte Zivilverwaltung der US-Zone auf den unteren Instanzen den deutschen Behörden.

Geburtstage

1965 – Nicholas Sparks (60), amerikanischer Schriftsteller («Weit wie das Meer», «Das Lächeln der Sterne»)

1940 – Imi Knoebel (85), deutscher Maler und Installationskünstler (Installationen «Linienbilder», «Raum 19», Glasfenster für die gotische Kathedrale von Reims)

1935 – König Salman (90), saudi-arabischer König seit 2015

1935 – Peter Herbolzheimer, deutscher Jazzposaunist und Komponist (Einzugsmusik für die Olympischen Spiele 1972 in München), seine Band: Rhythm Combination & Brass, gest. 2010

Todestage

2022 – Papst Benedikt XVI., Papst 2005-2013, als Joseph Kardinal Ratzinger Dekan des Kardinalskollegiums 2002-2005, Präfekt der vatikanischen Glaubenskongregation 1981-2005, Erzbischof von München und Freising 1977-1982, geb. 1927