Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 31. August 2025
Namenstag
Paulin, Raimund
Historische Daten
2015 – Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nennt die Bewältigung des Flüchtlingszustroms nach Deutschland eine «große nationale Aufgabe» und beteuert: «Wir schaffen das».
2005 – Ein Gerücht über einen drohenden Terroranschlag auf eine schiitische Wallfahrt in Bagdad löst eine Massenpanik aus, bei der mehr als 1.000 Pilger zu Tode kommen.
1990 – In Ost-Berlin unterzeichnen die Verhandlungsführer, DDR-Staatssekretär Günther Krause und Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble, den deutsch-deutschen Einigungsvertrag.
1980 – In Danzig schließen das von Lech Walesa geführte überregionale Streikkomitee und die polnische Regierung einen Vertrag, der unter anderem die Gründung freier Gewerkschaften erlaubt.
1945 – Auf einer Kirchenversammlung im hessischen Treysa schließen sich 28 selbstständige lutherische, reformierte und unierte Kirchen zum Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zusammen.
Geburtstage
1985 – Kronprinz Mohammed (40), saudi-arabischer Politiker, gilt als faktischer Machthaber des Landes
1955 – Edwin Moses (70), amerikanischer Leichtathlet, Olympiasieger 1976 und 1984 beim 400-Meter-Hürdenlauf
1945 – Itzhak Perlman (80), israelisch-amerikanischer Geiger («Perlman Plays Klezmer»)
1945 – Van Morrison (80), britischer Sänger («Browneyed Girl», «Bright Side of the Road», «Have I Told You Lately That I Love You?»)
Todestage
1995 – Horst Janssen, deutscher Zeichner, Grafiker und Maler (Bildbände «Eros, Tod und Maske 1949-1992», «Hundert Köpfe»), geb. 1929
© dpa-infocom, dpa:250830-930-976688/1