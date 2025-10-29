Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. Oktober 2025

Namenstag

Dietger

Historische Daten

2005 – Sechzig Jahre nach ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg ist der Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche vollendet. Das spätbarocke Gotteshaus wird vom sächsischen Landesbischof Jochen Bohl geweiht.

2000 – Ein als «Balkonmonster» seit Monaten in Norddeutschland gesuchter Serienvergewaltiger wird in Godshorn bei Hannover gefasst.

1995 – Die französischsprachige Provinz Quebec bleibt bei Kanada. In einem Referendum setzen sich die Gegner einer Unabhängigkeit mit knapper Mehrheit gegen die Separatisten durch.

1985 – Die deutschen Astronauten Reinhard Furrer und Ernst Messerschmid starten an Bord des Spaceshuttles «Challenger» zur «D-1-Mission», dem ersten Spacelab-Einsatz unter deutscher Verantwortung.

1905 – Das Oktobermanifest des russischen Zaren Nikolaus kündigt die Einführung der konstitutionellen Monarchie und verschiedener Bürgerrechte an.

Geburtstage

1960 – Diego Maradona, argentinischer Fußballer, Weltmeister und «Weltsportler des Jahres» 1986, gest. 2020

1956 – Christina Rau (69), deutsche Politologin, Witwe des früheren Bundespräsidenten Johannes Rau (Amtszeit 1999-2004)

1955 – Bernd Riexinger (70), deutscher Politiker, Parteivorsitzender der Partei Die Linke 2012-2021

1925 – Wolfgang Vogel, deutscher Jurist, DDR-Unterhändler, Kontaktmann bei Freikäufen von politischen Häftlingen durch die Bundesrepublik und Anlaufstelle für ausreisewillige DDR-Bürger, gest. 2008

Todestage

2010 – Harry Mulisch, niederländischer Schriftsteller («Die Entdeckung des Himmels», «Das Attentat»), geb. 1927