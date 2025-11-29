Was geschah am 30. November?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. November 2025

Namenstag

Andreas, Folkhard, Gerwald

Historische Daten

2015 – Der Internationale Währungsfonds (IWF) beschließt, dass Chinas Währung Yuan (auch Renminbi genannt) neben US-Dollar, britischem Pfund, japanischem Yen und Euro zur fünften Welt-Reservewährung wird. Die Entscheidung wird zum 1. Oktober 2016 wirksam.

2010 – Der Staat darf eine angekaufte Steuer-CD auch dann für Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung nutzen, wenn die Bankdaten ursprünglich gestohlen wurden. Das geht aus einem in Karlsruhe veröffentlichten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts hervor.

2005 – In ihrer ersten Regierungserklärung skizziert Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die politischen Grundlagen der schwarz-roten Koalition. Auch kündigt sie einen entschiedenen Kampf gegen den Terrorismus an.

1990 – Die Berliner Justizbehörden erlassen Haftbefehl gegen den früheren DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker wegen gemeinschaftlichen Totschlags in mehreren Fällen.

1975 – Der Jazz-Pianist Keith Jarrett veröffentlicht «The Köln Concert», bis heute mit mehr als 3,5 Millionen verkauften Kopien das erfolgreichste Soloalbum der Jazz-Geschichte.

Geburtstage

1965 – Ben Stiller (60), amerikanischer Schauspieler («Verrückt nach Mary», «Meine Braut, ihr Vater und ich»)

1955 – Billy Idol (70), britischer Rocksänger («Rebel Yell», «White Wedding»)

1950 – Wolfgang Niersbach (75), deutscher Sportfunktionär, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) 2012-2015

1935 – Woody Allen (90), amerikanischer Regisseur und Schauspieler («Der Stadtneurotiker», «Manhattan», «Midnight in Paris»)

Todestage

1900 – Oscar Wilde, irischer Schriftsteller («Das Bildnis des Dorian Gray», «Das Gespenst von Canterville»), geb. 1854