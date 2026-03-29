Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. März 2026
Namenstag
Leonardo
Historische Daten
2021 – Beflügelt von Hoffnungen auf einen globalen Konjunkturaufschwung und eine Eindämmung der Corona-Pandemie knackt der Dax erstmals die Marke von 15.000 Punkten.
2006 – Die Lehrer der Berliner Rütli-Schule richten einen dramatischen Hilferuf an den Senat. Die Lage in der Hauptschule sei geprägt von Zerstörung, Gewalt und menschenverachtendem Verhalten auch gegenüber Lehrern.
1981 – US-Präsident Ronald Reagan wird vor einem Hotel in Washington niedergeschossen und dabei lebensgefährlich verletzt.
1971 – Jerry Baldwin, Zev Siegl und Gordon Bowker eröffnen in Seattle (US-Bundesstaat Washington) das erste Starbucks-Café.
1856 – Der Frieden von Paris beendet den verlustreichen Krimkrieg zwischen Russland und den Siegern Großbritannien, Frankreich, Sardinien und dem Osmanischen Reich.
Geburtstage
1968 – Céline Dion (58), kanadische Sängerin («My Heart Will Go On»), siegt für die Schweiz beim Eurovision Song Contest (ESC) 1988
1951 – Wolfgang Niedecken (75), deutscher Sänger, Rockmusiker und Maler, Sänger der Rockgruppe BAP
1938 – Klaus Schwab (88), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Gründer des Weltwirtschaftsforums in Davos
1926 – Ingvar Kamprad, schwedischer Unternehmer, Gründer des Unternehmens Ikea 1943, gest. 2018
Todestage
1986 – James Cagney, amerikanischer Schauspieler («Yankee Doodle Dandy», «Eins, zwei, drei»), geb. 1899
© dpa-infocom, dpa:260329-930-883233/1