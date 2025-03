Was geschah am 30. März?

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. März 2025

Namenstag

Leonardo

Historische Daten

2010 – Mit Rekord-Kollisionen kommt der weltgrößte Teilchenbeschleuniger LHC dem Urknall so nahe wie nie zuvor. In der Maschine am europäischen Teilchenforschungszentrum Cern bei Genf prallen fast lichtschnelle Atomkernteilchen mit der bislang unerreichten Energie von sieben Tera-Elektronenvolt aufeinander.

2005 – Der Bundesgerichtshof stärkt die Rechte von Vätern, die nicht mit ihren Kindern zusammenleben. Ein Vater sei auch dann eine Bezugsperson, wenn er die Verantwortung für das Kind nur früher einmal getragen habe.

1998 – In Russland setzt Präsident Boris Jelzin die europäische Menschenrechts- und die Antifolterkonvention mit seiner Unterschrift in Kraft.

1995 – Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundeswehr wird eine Frau über die Grundrechte der Soldaten wachen. Der Bundestag wählt die CDU-Abgeordnete Claire Marienfeld mit großer Mehrheit zur neuen Wehrbeauftragten.

1990 – Der französische Automobilhersteller Citroën kündigt die Einstellung der Produktion des Kleinwagens 2 CV an, der in Deutschland unter dem Namen «Ente» zum Mythos wurde. Am 27. Juli 1990 läuft die letzte «Ente» in Portugal vom Band.

Geburtstage

1960 – Christoph M. Ohrt (65), deutscher Schauspieler (TV-Serien: «Ein Fall für zwei», «HeliCops – Einsatz über Berlin»)

1960 – Heinrich Bedford-Strohm (65), deutscher Theologe, Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland 2014-2021

1945 – Eric Clapton (80), britischer Gitarrist und Sänger («Tears in Heaven», «Layla»)

1940 – Uwe Timm (85), deutscher Schriftsteller («Heißer Sommer», «Morenga», «Die Entdeckung der Currywurst»)

Todestage

2015 – Helmut Dietl, deutscher Regisseur (Filme «Rossini», «Schtonk!», TV-Serie «Kir Royal»), geb. 1944