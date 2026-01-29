Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. Januar 2026

Namenstag

Adelgund, Martina, Serena, Thiathild

Historische Daten

2020 – Um die Epidemie mit dem neuartigen Coronavirus einzudämmen, ruft die Weltgesundheitsorganisation in Genf eine «gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite» aus. In rund 20 Ländern wurden Infektionen festgestellt.

2016 – Die deutsche Tennisspielerin Angelique Kerber gewinnt die Australian Open gegen die Weltranglisten-Erste Serena Williams aus den USA. Letzte deutsche Siegerin bei einem Grand-Slam-Turnier war zuvor Steffi Graf 1999 bei den French Open.

2001 – Die Bundesregierung beantragt als erstes Verfassungsorgan beim Bundesverfassungsgericht ein Verbot der rechtsextremistischen NPD. 2003 stellt Karlsruhe das Verfahren ein. Grund sind zahlreiche V-Männer des Verfassungsschutzes in NPD-Führungsgremien.

1933 – Reichspräsident Paul von Hindenburg ernennt Adolf Hitler zum Reichskanzler. Die NS-Propaganda bezeichnet den Tag als «Machtergreifung».

1931 – Der Spielfilm «Lichter der Großstadt» von und mit Charlie Chaplin hat in Los Angeles Weltpremiere.

Geburtstage

1968 – König Felipe VI. (58), spanischer König seit 2014

1962 – König Abdullah II. (64), jordanischer König seit 1999

1951 – Phil Collins (75), britischer Musiker, Sänger und Schlagzeuger der Gruppe Genesis (1970-1996, «I Can't Dance»), daneben Solokarriere («In The Air Tonight», «You'll Be In My Heart»)

1937 – Vanessa Redgrave (89), britische Schauspielerin («Mrs. Dalloway», «Blow Up»)

Todestage

1951 – Ferdinand Porsche, deutscher Automobil-Konstrukteur, Entwickler des «VW-Käfer» und Begründer der Dynastie der Porsche-Sportwagenbauer, geb. 1875