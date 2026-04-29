Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. April 2026

Namenstag

Hilda, Pius, Quirin, Wolfhard

Historische Daten

2011 – Der jüngste Sohn des libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi, Saif al-Arab al-Gaddafi, ist nach Angaben eines libyschen Regierungssprechers bei einem Luftschlag der Nato in Tripolis getötet worden.

1991 – Der letzte Trabant rollt in Zwickau vom Band der Sachsenring Automobilwerke direkt ins Automobilmuseum der Stadt.

1986 – Im West-Berliner Grips-Theater hat «Linie 1» Premiere. Das Großstadtmusical über die Berliner U-Bahn-Abenteuer einer jungen Frau aus Westdeutschland zählt zu den bekanntesten Musicals in Deutschland und steht bis heute im Grips-Theater auf dem Programm.

1976 – Der 32-jährige DDR-Regimekritiker Michael Gartenschläger wird von einem Stasi-Sonderkommando erschossen, als er an der innerdeutschen Grenze vom Westen aus eine Selbstschussanlage abbauen wollte. Gartenschläger war 1971 nach zehn Jahren Haft in der DDR vom Westen freigekauft worden.

1916 – Deutschland und Österreich-Ungarn führen im Ersten Weltkrieg als weltweit erste Länder die Sommerzeit ein.

Geburtstage

1956 – Lars von Trier (70), dänischer Regisseur («Dogville», «Breaking the Waves», «Dancer in the Dark»)

1946 – König Carl XVI. Gustaf (80), schwedischer König seit 1973

1946 – Sven Nordqvist (80), schwedischer Schriftsteller, Illustrator und Architekt («Pettersson und Findus»)

1911 – Luise Rinser, deutsche Schriftstellerin («Mitte des Lebens», «Daniela», «Mirjam»), Kandidatin für das Bundespräsidentenamt 1984 (von den Grünen nominiert), gest. 2002

Todestage

2006 – Paul Spiegel, deutscher Unternehmer, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland 2000-2006, geb. 1937