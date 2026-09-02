Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. September 2026

Namenstag

Gregor, Sophia

Historische Daten

2025 – In Lissabon entgleist die bei Touristen beliebte historische Standseilbahn «Elevador da Gloria». Bei dem Unglück in Portugals Hauptstadt sterben 16 Menschen, 21 werden teils schwer verletzt. Auch Deutsche sind betroffen.

2006 – Die ruhmreiche Tennis-Karriere von US-Profispieler Andre Agassi endet bei den US-Open in New York nach der Niederlage gegen den Saarländer Benjamin Becker.

1976 – Das Landemodul der amerikanischen «Viking 2»-Sonde setzt weich auf dem Mars auf. Es funkt rund dreieinhalb Jahre lang Bilder und Daten.

1971 – Das Viermächte-Abkommen über Berlin wird von den Botschaftern der USA, Großbritanniens, Frankreichs und der Sowjetunion unterzeichnet. Es legt den Status des Westteils der Stadt fest und beendet die zuvor periodisch aufgetretenen Spannungen um Berlin.

1926 – In Berlin wird mit Eröffnung der dritten Deutschen Funkausstellung der 138 Meter hohe Funkturm in Betrieb genommen, bis heute ein Wahrzeichen der Stadt.

Geburtstage

1976 – Sammy Kuffour (50), ghanaischer Fußballer (FC Bayern München)

1971 – Peter Fox (55), deutscher Hip-Hop-Sänger («Schwarz zu Blau», «Haus am See»)

1949 – Volker Kauder (77), deutscher Politiker, Vorsitzender der CDU/CSU Bundestagsfraktion 2005-2018

1931 – Fritz J. Raddatz, deutscher Schriftsteller (Romantrilogie «Kuhauge», «Der Wolkentrinker» und «Abtreibung») und Publizist, Feuilleton-Chef der Wochenzeitung «Die Zeit» 1977-1985, gest. 2015

Todestage

2006 – Annemarie Wendl, deutsche Schauspielerin, bekannt geworden mit der Rolle der Hausmeisterin Else Kling in der ARD-Serie «Lindenstraße», geb. 1914