Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. Oktober 2025

Namenstag

Ewald, Ludgar

Historische Daten

2010 – 92 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs begleicht Deutschland seine letzten Kriegsschulden.

2010 – Der Islam gehöre «inzwischen auch zu Deutschland», sagt Bundespräsident Christian Wulff in Bremen. Vor allem aus der Union kommt Kritik, andere sehen in der Rede ein «wichtiges Signal».

1995 – In Los Angeles wird der amerikanische Ex-Footballstar O.J. Simpson nach einem rund acht Monate langen Gerichtsdrama von dem Vorwurf freigesprochen, seine ehemalige Frau Nicole und deren Freund erstochen zu haben.

1990 – Die DDR tritt der Bundesrepublik bei. Damit ist die Wiedervereinigung des geteilten Deutschlands rechtlich vollzogen. Der Tag wird fortan als «Tag der Deutschen Einheit» gefeiert.

1985 – Der Spielfilm «Zurück in die Zukunft» startet in den deutschen Kinos, eine romantische Science-Fiction-Komödie von Robert Zemeckis mit Michael J. Fox in der Hauptrolle.

Geburtstage

1948 – Gisela Schneeberger (77), deutsche Kabarettistin und Schauspielerin («Man spricht deutsh», «Kehraus»)

1945 – Klaus Merz (80), Schweizer Schriftsteller («Jakob schläft», «Löwen Löwen»)

1943 – Yohji Yamamoto (82), japanischer Modeschöpfer

1935 – Charles Duke (90), amerikanischer Astronaut, betrat 1972 mit 36 Jahren als bislang jüngster Mensch den Mond

Todestage

2010 – Franz Mack, deutscher Unternehmer, gründete zusammen mit seinem Sohn Roland Mack den Europa-Park in Rust bei Freiburg 1975, geb. 1921