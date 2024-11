Was geschah am 3. November?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa). Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. November 2024

Namenstag

Bertold, Hubert, Ida, Marian, Winifred

Historische Daten

2023 – Bei einem schweren Erdbeben in Nepal sterben mindestens 157 Menschen. Dutzende weitere werden verletzt, als im Distrikt Jajarkot die Erde mit einer Stärke von 6,4 bebt.

2009 – Als letztes Staatsoberhaupt der EU unterschreibt der tschechische Präsident Vaclav Klaus den Lissabon-Vertrag. Damit kann dieser am 1. Dezember in Kraft treten.

1989 – Die Regierung in Ost-Berlin beschließt, dass DDR-Bürger ihr Land ohne jegliche Formalitäten über das Gebiet der Tschechoslowakei in Richtung Bundesrepublik verlassen können.

1949 – Der erste Deutsche Bundestag bestätigt den Beschluss des Parlamentarischen Rates vom 10. Mai, die Stadt Bonn als Sitz von Parlament und Bundesregierung – und damit als Hauptstadt der Bundesrepublik – beizubehalten.

1534 – Das englische Parlament beschließt die sogenannte Suprematsakte: Heinrich VIII. wird erstes königliches Oberhaupt der anglikanischen Staatskirche. Damit sagte sich England von der römisch-katholischen Kirche los.

Geburtstage

1974 – Ralf Schmitz (50), deutscher Schauspieler und Comedian (TV-Comedy Serien «Schillerstraße», «Schmitz in the City», Film «7 Zwerge – Männer allein im Wald»)

1954 – Adam Ant (70), britischer Popsänger, Leadsänger der Band Adam & the Ants («Kings Of The Wild Frontier»)

1949 – Anna Wintour (75), britische Modejournalistin, Chefredakteurin der US-Ausgabe der «Vogue» seit 1988

1944 – Eva Renzi, deutsche Schauspielerin («Das Waldhaus», «Peter Strohm», «Das Erbe der Guldenburgs»), gest. 2005

Todestage

1954 – Henri Matisse, französischer Maler («Der Tanz»), geb. 1869