Was geschah am 3. Januar?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. Januar 2026

Namenstag

Adela, Genovefa, Irmina, Odilo

Historische Daten

2011 – Nach mehr als 50 Jahren Wehrpflicht werden zum letzten Mal junge Männer auch gegen ihren Willen zur Bundeswehr eingezogen. Rund 12.000 Wehrpflichtige treten ihren Dienst an. Vom 1. Juli an wird die Wehrpflicht ausgesetzt.

1976 – Der Orkan «Capella» löst eine Sturmflut im Nordwesten Deutschlands aus. Die Nordsee erreicht Höchststände: In Hamburg sind es rund 6,45 Meter, in Husum 5,66 Meter. Mindestens 16 Menschen kommen in Deutschland ums Leben, in ganz Nordwesteuropa 82.

1961 – Die USA brechen die diplomatischen Beziehungen zu Kuba ab. Vorausgegangen war die Revolution auf Kuba 1959 und damit einhergehend die Enteignung vor allem amerikanischer Unternehmen und eine immer stärkere Anlehnung an die Sowjetunion und das sozialistische Lager.

1956 – Der Deutsche Fernsehfunk (DFF) der DDR beginnt seinen regulären Sendebetrieb.

1851 – Mit einem Pendel im Keller seines Hauses gelingt dem französischen Physiker Jean Bernard Léon Foucault der Beweis, dass sich die Erde um ihre eigene Achse dreht.

Geburtstage

1956 – Mel Gibson (70), irisch-amerikanischer Schauspieler («Mad Max») und Regisseur («Braveheart»)

1946 – John Paul Jones (80), britischer Musiker und Musikproduzent, Bassist der Rock-Gruppe Led Zeppelin («Whole Lotta Love»)

1941 – Horst W. Opaschowski (85), deutscher Freizeitforscher und Pädagoge, Gründer und wissenschaftlicher Leiter des BAT Freizeit-Forschungsinstituts 1979-2007

1926 – W. Michael Blumenthal (100), amerikanischer Politiker und Ökonom, US-Finanzminister 1977-1979, Gründungsdirektor des Jüdischen Museums in Berlin 1997-2014

Todestage

2011 – Eva Strittmatter, deutsche Schriftstellerin und Lyrikerin («Wildbirnenbaum. Gedichte»), geb. 1930