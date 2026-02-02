Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. Februar 2026

Namenstag

Ansgar, Hannah, Simeon

Historische Daten

2016 – Eines der größten Containerschiffe der Welt, die rund 400 Meter lange «CSCL Indian Ocean», läuft in der Elbe bei Stade auf Grund. Nach fünf Tagen gelingt es zwölf Schleppern, das Schiff zurück in die Fahrrinne zu ziehen.

2006 – Im Roten Meer sinkt rund 90 Kilometer vor dem Zielhafen Safaga in Ägypten die Fähre «Al Salam Boccaccio 98». Mehr als 1.000 Menschen sterben.

1976 – Mosambiks Hauptstadt wird umbenannt und heißt jetzt Maputo. Bisher trug sie den Namen des portugiesischen Stadtgründers Lourenço Marques.

1966 – Die sowjetische Sonde «Luna 9» landet als erstes von Menschen gebautes Objekt unbeschädigt und voll funktionsfähig auf dem Mond.

1931 – Ein Erdbeben und anschließende Brände legen die neuseeländischen Städte Napier und Hastings in Schutt und Asche, mehr als 250 Menschen sterben.

Geburtstage

1994 – Malaika Mihambo (32), deutsche Leichtathletin, Sportlerin des Jahres 2019, 2020, 2021, Olympiasiegerin (2021), Weltmeisterin (2019, 2022) und Europameisterin (2018, 2024) im Weitsprung

1978 – Amal Clooney (48), britisch-libanesische Rechtsanwältin (vertrat die frühere ukrainische Premierministerin Julia Timoschenko und Wikileaks-Gründer Julian Assange), Ehefrau von Schauspieler George Clooney

1960 – Joachim Löw (66), deutscher Fußballtrainer, Trainer der deutschen Nationalmannschaft 2006-2021, Fußballweltmeister 2014

1926 – Hans-Jochen Vogel, deutscher Politiker, Vorsitzender der SPD 1987-1991, Regierender Bürgermeister von Berlin 1981, Bundesminister 1972-1981, gest. 2020

Todestage

2011 – Maria Schneider, französische Filmschauspielerin («Der letzte Tango in Paris»), geb. 1952