Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. August 2026

Namenstag

Benno, Burchard, Lydia

Historische Daten

2016 – Auf der Kanareninsel La Palma bricht ein Brand aus, der binnen zehn Tagen 5.000 Hektar Wald und Buschwerk vernichtet. Ein von Flammen eingeschlossener Feuerwehrmann stirbt. Ein deutscher Aussteiger hatte Klopapier angezündet.

2001 – Das Berner Wankdorfstadion, in dem Deutschland 1954 im Endspiel gegen Ungarn den Fußball-Weltmeistertitel errang, wird gesprengt. Ein neues Stadion wird an die Stelle gebaut.

1991 – Mit Dynamo Dresden und Hansa Rostock starten zwei Fußball-Mannschaften aus der ehemaligen DDR in die erste gesamtdeutsche Bundesligasaison.

1941 – Der Münsteraner Bischof Clemens August Graf von Galen rechnet in einer Predigt scharf mit dem Euthanasie-Programm des NS-Staates ab. Offen spricht er die Grausamkeit an, mit der geistig behinderte Menschen als «lebensunwert» abgestuft und umgebracht werden.

1936 – Jesse Owens gewinnt bei den Olympischen Spielen in Berlin im 100-Meter-Lauf seine erste Goldmedaille. Der Amerikaner, der als Schwarzer nicht ins rassistische Weltbild der deutschen Führung passt, wird mit insgesamt vier Goldmedaillen zur sportlichen Symbolfigur der Nazi-Spiele.

Geburtstage

1986 – Charlotte Casiraghi (40), monegassische Journalistin, Tochter von Prinzessin Caroline von Monaco

1951 – Hans Schlegel (75), deutscher Astronaut und Physiker, flog 1993 im Rahmen der zweiten deutschen Spacelab-Mission (D2) als sechster deutscher Astronaut in den Weltraum

1941 – Hans-Peter von Kirchbach (85), deutscher General, Generalinspekteur der Bundeswehr 1999-2000, als «Held an der Oder» bei der Bekämpfung der Jahrhundertflut 1997 bekanntgeworden

1926 – Tony Bennett, amerikanischer Sänger («Because of You», «Perfectly Frank»), gest. 2023

Todestage

2006 – Elisabeth Schwarzkopf, deutsche Sängerin, gilt als eine der größten Sopranistinnen des 20. Jahrhunderts, geb. 1915