Was geschah am 3. August?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. August 2025

Namenstag

Benno, Burchard, Lydia

Historische Daten

2020 – Spaniens Ex-König Juan Carlos verlässt das Land und fliegt in die Vereinigten Arabischen Emirate. Ihm wird vorgeworfen, 2008 beim Bau einer Schnellbahnstrecke in Saudi-Arabien Schmiergeld in Höhe von 100 Millionen US-Dollar erhalten zu haben.

2010 – Das Bundesverfassungsgericht erklärt die Regelung, nach der Väter unehelicher Kinder nur mit Zustimmung der Mutter ein gemeinsames Sorgerecht erhalten können, für verfassungswidrig.

2005 – Der Skispringer Sven Hannawald verkündet seinen endgültigen Rückzug vom aktiven Sport. Bei der Vierschanzentournee 2001/02 hatte er als bis dahin einziger Skispringer alle vier Wettbewerbe gewonnen.

2005 – Zum ersten Mal in der Geschichte der Raumfahrt wird ein beschädigtes Space-Shuttle im Weltall repariert. An der «Discovery» werden überstehende Füllstreifen entfernt.

1900 – In Preußen wird verboten, sozialdemokratische Schriften in der Armee zu verbreiten und eine sozialdemokratische Gesinnung gegenüber Dritten erkennen zu lassen.

Geburtstage

1950 – John Landis (75), amerikanischer Regisseur («Blues Brothers», «Der Prinz aus Zamunda»)

1950 – Waldemar Cierpinski (75), deutscher Leichtathlet, Olympiasieger für die DDR im Marathon 1976 in Montréal und 1980 in Moskau

1945 – Domenica Niehoff, deutsche Ex-Prostituierte, Publizistin und Sozialarbeiterin, gest. 2009

1940 – Martin Sheen (85), amerikanischer Schauspieler (TV-Serie «The West Wing – Im Zentrum der Macht», Film «Apocalypse Now»)

Todestage

2020 – John Hume, nordirischer Politiker, Friedensnobelpreis 1998, geb. 1937