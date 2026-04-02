Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. April 2026

Namenstag

Luigi, Richard

Historische Daten

2011 – Guido Westerwelle kündigt seinen Rückzug vom FDP-Vorsitz an. Damit zieht er die Konsequenz aus anhaltender innerparteilicher Kritik an seiner Arbeit als Bundesvorsitzender und Außenminister. Sein Ministeramt behält er.

2001 – Die Beiträge von Eltern zur Pflegeversicherung müssen künftig spürbar geringer ausfallen als die kinderloser Versicherter, entscheidet das Bundesverfassungsgericht.

1971 – Weil beim Bundesliga-Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen in der 88. Minute ein hölzerner Torpfosten bricht, ist beim Stand von 1:1 vorzeitig Schluss. Das Spiel wird mit 2:0 Punkten und Toren für die Bremer gewertet, weil Gladbach nicht rechtzeitig für Ersatz sorgen kann. Die Bundesliga-Clubs setzten fortan auf Tore aus Aluminium.

1966 – Die sowjetische Raumsonde Luna 10 schlägt als erster künstlicher Satellit eine Bahn um den Mond ein.

1916 – In Nordhessen schlägt der größte Meteorit ein, dessen Flugbahn zuvor nachweislich am Himmel über Deutschland beobachtet wurde. Gefunden wird der 63 Kilo schwere «Meteorit von Treysa» erst ein Jahr später.

Geburtstage

1991 – Markus Eisenbichler (35), deutscher Skispringer, Weltmeister von der Großschanze 2019

1966 – Michael Mittermeier (60), deutscher Kabarettist (Programme «Blackout», «Back to Life»)

1961 – Eddie Murphy (65), amerikanischer Schauspieler («Beverly Hills Cop», «Der Prinz aus Zamunda», «Doktor Dolittle»)

1951 – Peter Hausmann (75), deutscher Journalist, Sprecher der Bundesregierung 1995-1998, Chefredakteur der Wochenzeitung «Bayernkurier» 2008-2014

Todestage

1991 – Graham Greene, britischer Schriftsteller («Unser Mann in Havanna», «Der dritte Mann»), geb. 1904