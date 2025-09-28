Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. September 2025

Namenstag

Gabriel, Johannes, Michael, Raphael

Historische Daten

2024 – In Österreich gewinnt die rechtspopulistische FPÖ die Parlamentswahl mit rund 29 Prozent der Wählerstimmen. Die bisherige Kanzlerpartei ÖVP von Karl Nehammer landet bei 26 Prozent.

2020 – Seit Beginn der Corona-Pandemie gab es weltweit mehr als eine Million Tote, über 205 000 davon in den USA, meldet die amerikanische Johns-Hopkins-Universität. Auf die USA folgen Brasilien (142 000), Indien (95 000) und Mexiko (76 000).

2000 – In Deutschland erhalten Kinder das Recht auf eine Erziehung ohne Gewalt. Der Bundesrat billigt abschließend das vom Bundestag beschlossene Gesetz, das gewaltfreie Erziehung als Kinderrecht verankert.

1950 – Die DDR wird Mitglied im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe der kommunistischen Staaten Osteuropas. Der RGW war 1949 als Antwort auf den amerikanischen Marshall-Plan für Europa in Moskau gegründet worden.

1900 – Der Neubau des Bayerischen Nationalmuseums in München wird durch den Prinzregenten Luitpold feierlich eröffnet.

Geburtstage

1943 – Lech Walesa (82), polnischer Politiker, Staatspräsident 1990-1995, Friedensnobelpreis 1983

1943 – Wolfgang Overath (82), deutscher Fußballspieler, Nationalspieler 1963-1974, Weltmeister 1974

1935 – Ingrid Noll (90), deutsche Schriftstellerin («Die Apothekerin», «Der Hahn ist tot»)

1935 – Jerry Lee Lewis, amerikanischer Rockmusiker («Great Balls of Fire»), gest. 2022

Todestage

2015 – Hellmuth Karasek, deutscher Journalist und Schriftsteller (ZDF-Reihe «Das literarische Quartett», langjähriger Kulturredakteur von «Zeit» und «Spiegel»), geb. 1934